شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية إيرانية قرب الحدود التركية والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إيرانية أن 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة تحطم مروحية تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني على الحدود قرب تركيا. وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، أن شخصا واحدا قتل وأصيب 6 آخرون جراء سقوط مروحية قرب الحدود مع تركيا. وذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن المروحية سقطت نتيجة عاصفة شديدة لدى إقلاعها من منطقة "دالامبر" الجبلية المتاخمة للحدود التركية. وأسفر عن مقتل شخص (مساعد الطيار) وإصابة 6 آخرين بين جروح طفيفة إلى بالغة بينهم قائد المروحية.‎

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