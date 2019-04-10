شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا والان مع التفاصيل
أفادت مصادر صحافية انفجار سيارة مفخخة شرقي ليبيا.
وقالت المصادر إن الإنفجار وقع منطقة القوارشة بمدينة بنغازي شرقي البلاد.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن القوات الشرقية تفاجأت بوجود عسكري أمريكي في طرابلس.
وقال أحمد المسماري في مؤتمره الصحفي: "تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية".
وتابع المسماري قائلا إن هناك 300 جندي أمريكي في العاصمة الليبية، واصفا هذا العدد بـ"الكبير جدا".
وشدد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي على أن الهدف من العملية العسكرية هو حماية المدنيين الليبيين، وأشار إلى أنها تأتي في إطار الحملة على الإرهاب والتي بدأت منذ عام 2014.
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