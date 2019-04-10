شكرا لقرائتكم خبر عن قباطي : عدن كان لها قصب السبق والريادة في إستخدام تقنية الـVAR والان مع التفاصيل

قال وزير السياحة في حكومة الشرعية، الدكتور، محمد قباطي، أن عدن كان لها قصب السبق والريادة في إستخدام تقنية الـVAR التي قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا إعتمادها مؤخراً .

والـVAR هي إختصار (Video Assistant Referee) أي "الحكم الفيديو المساعد" .

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واشار قباطي في تغريدة له بتويتر، أن الإتحاد الدولي قرر إعتماد إستخدامها رسميًّا فيما بعد لمساعدة الحكام في ملاعب كرة القدم للقضاء على جدال وانتقادات قرارات التحكيم .

وتقنية الفار أو التحكيم بالفيديو VAR هو اختصاص الحكم المساعد بالفيديو، وهو حكم مساعد يشاهد المقاطع المصورة لأحداث المباراة في الحال، ويكون على اتصال بالحكم الأول مستعملاً السماعات وناقل الصوت للاستشارة، مما يمنح الحكم على أرض الملعب الفرصة، لتصحيح قراراته.

وهناك أربع حالات يمكن مراجعتها بهذه التقنية، هي الأهداف وما إذا كان هنالك خطأ أثناء تسجيلها، وقرارات ضربات الجزاء، قرارات البطاقات الحمراء المباشرة (أما البطاقات الصفراء الثانية فغير قابلة للمراجعة)، هوية خاطئة في منح بطاقة حمراء أو صفراء.