شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 مساءً, 10 أبريل 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم: “إن مرتفعات الجولان أرض سورية، وإن بلاده ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة المحتلة”.

وأضاف كونو في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن اليابان لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، معتبرًا أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الهضبة، يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكر أنه أبلغ موقف بلاده هذا، لنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، الذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي.

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