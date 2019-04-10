تفكيك خلية إرهابية في المغرب

المناطق - الرياض

تمكنت المصالح الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلية إرهابية في مدينة تازة شمال شرق المغرب، تتكون من أربعة اشخاص، و يتزعمها مقاتل سابق في سوريا والعراق، قضى عقوبة سجنية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في المغرب.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن تفكيك هذه الخلية يأتي في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم داعش الإرهابي، وأن الأبحاث الأولية تفيد بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية، التي تلقاها في سوريا والعراق، للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة.

وأضاف البيان، أن أحد المشتبه بهم، ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة للتنظيم الإرهابي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالبلاد.