الان تتابع تحطم طائرة إيرانية ومقتل قائدها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: أعلن قائد وحدة الطيران في قوى الأمن الداخلي الإيراني تحطم طائرة مروحية تابعة للقوة غرب البلاد.وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن الحادث تسبب في مقتل قائد المروحية وإصابة ثلاثة من ركابها. وأضافت الوكالة أن المروحية تحطمت بسبب خلل فني خلال قيامها بنقل أفراد من قوات حرس الحدود في مرتفعات وعرة غرب البلاد (منطقة دالامبر في محافظة أذربيجان الغربية). وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مراكز طبية في حالة صحية حرجة.ومن المقرر إيفاد فريق خبراء إلى موقع الحادث لدراسة أسبابه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة إيرانية ومقتل قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.