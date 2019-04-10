مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء لبحث الأزمة الليبية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، يطلع خلالها المبعوث الأممي غسان سلامة الدول الأعضاء على قراره تأجيل المؤتمر الوطني الجامع.

وقرر المبعوث الأممي إرجاء "المؤتمر الوطني الجامع" بين الأطراف الليبية الذي كان مقررا عقده في منتصف أبريل/نيسان الجاري إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس.

وقال سلامة إنه لا يمكن عقد المؤتمر الوطني الذي تستضيفه مدينة غدامس (غرب البلاد) في موعده، داعياً إلى "وقف التصعيد" العسكري للأزمة في ليبيا.

وأوضح أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً كبيرة للتوصل لتسوية للأزمة الليبية توحد المؤسسات السياسية والاقتصادية، مؤكدا إصراره على عقد الملتقى الوطني في أسرع وقت.

وكان من المقرر أن يبحث المؤتمر الوطني وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من الفوضى وتوحيد الفرقاء الليبيين، والتوصل لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.

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والثلاثاء، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس دعا إلى وقف فوري للمعارك الدائرة حالياً بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيا مسلحة في طرابلس.

وقال جوتيريس، في المؤتمر الذي عقد مؤخراً بمجمع الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس: "أود أن أوجه نداء قوياً لوقف التصعيد العسكري"، مشيراً إلى أنه يعمل على وقف التصعيد بكل أشكاله من أجل المضي في الحل.

ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق، أثناء تقدمه نحو طرابلس من عدة محاور.