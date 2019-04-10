الشرطة الألمانية تداهم مقرات تابعة لمنظمات اسلامية تمولها حماس

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة ”حماس“ المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي في المنظمات الإرهابية.
وبحسب وكالة رويترز، قالت وزارة الداخلية الألمانية إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي ”المقاومة العالمية – غوث“ و“أنصار الدولية“ اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالاً لصالح ”حماس“ خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.
وتقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان ”كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية“.
وأضافت الوزارة أن المنظمتين دعمتا حماس عبر حملات دعائية.
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