اضطراب حالة الطقس في الرياض

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في العاصمة السعودية الرياض، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر لساعات.

وكانت الهيئة قد توقعت بشأن الطقس في الرياض هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب الهيئة، فإن الطقس لن يكون في الرياض فقط غير المستقر، حيث تشهد أيضًا بعض المناطق نفس الحالة، ومنها المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.

وتأتي حالة عدم الاستقرار بالنسبة إلى الطقس في الرياض بعد تقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار ضربت المنطقة أمس.

ودعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر من الطقس في الرياض خاصةً في الأماكن المفتوحة والطرق والابتعاد عن مجاري الأودية واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.