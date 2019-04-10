شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يرفع الإغلاق عن الضفة الغربية وقطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القدس) رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس (الثلاثاء). رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس (الثلاثاء). ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال فتح الحواجز والمعابر في الضفة الغربية، كما تم فتح معابر قطاع غزة.



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