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ترامب والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا وسد النهضة الإثيوبي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Kevin Lamarque الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسيترامب والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا وسد النهضة الإثيوبي

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور واشنطن، آخر تطورات الوضع في ليبيا، والتهديد الذي تمثله جماعة "الإخوان المسلمون".

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين بحثا كذلك الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتفاوض واحترام القانون الدولي لحل هذه القضايا.

وأوضح البيان أن إدارة ترامب تعمل مع مصر لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتزود بالمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا مواصلتها تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني ​​وبذل جهود أمنية أوسع.

هذا وسبب سد "النهضة" لتخزين مياه نهر النيل، الذي بدأت إثيوبيا في بنائه قبل 8 أعوام، خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، نظرا لانعكاساته على حصة مصر من مياه هذا النهر.

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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