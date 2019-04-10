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شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بقبول طلبات المؤسسات الإعلامية لتغطية الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارها رقم 47 لسنة 2019 بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك تنفيذا للقرار السابق الذى أصدرته بشأن إنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة.
وتضمن القرار السابق للهيئة إنشاء قاعدة بيانات بها لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار.
وطالبت الهيئة ممثلى المؤسسات والجهات الإعلامية بالحضور خلال اليوم وغدا لاستلام الأكواد الخاصة بكل مؤسسة.
وينشر الخليج 365 نص القرار
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
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