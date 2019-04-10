شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": عبد العال قاد جلسات الحوار المجتمعى عن تعديل الدستور بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال المهندس علاء والى، فى بيان عنه، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أدار جلسات الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية بكفاءة اتسمت بالشفافية والوضوح أمام الرأى العام، حيث حرص على أن يستمع وبسعة صدر إلى كافة الآراء ووجهات النظر من جميع فئات وشرائح المجتمع والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة التى تم دعوتهم للاستماع إليهم بحرية تامة دون انتقاء أو تضييق أو مقاطعة وإتاحة الفرصة للرأى والرأى الآخر من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات التى تهدف للصالح العام لأن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء والكلمة في النهاية للشعب الأصيل صاحب السلطة الاصيلة في وضع الدستور وتعديله.

وفى هذا السياق أعلن "والى"، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة عن تنظيم الحزب مؤتمراً حاشداً بمشاركة الآلاف من المواطنين ولفيف من القيادات السياسية لحث المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنزول إلى الصناديق بكثافة من أجل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

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