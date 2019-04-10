عاجل| سقوط طائرة عسكرية تابعة "للحرس الثوري" الإيراني

كتب: انتصار الغيطانى سقطت منذ قليل، طائرة عسكرية تابعة للحرس الثوري شمال غرب إيران، حيث قتل شخص وأصيب 8 آخرين. فيما توجهت اليوم الأربعاء، مروحيتي إغاثة و8 سيارات إسعاف نحو منطقة تحطم المروحية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم

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