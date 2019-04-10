الحريري: نقوم بخطوات تقشفية كبيرة وسنقدم الموازنة خلال الاسابيع القادمة

رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على سؤال النائب ​ميشال معوض​ حول ​الموازنة​ خلال جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية مؤكدا ان "الحكومة ستقدم الموازنة خلال الاسابيع القادمة ونحن نقوم بخطوات تقشفية كبيرة ونتمنى عندما تصل الى ​المجلس النيابي​ ان لا نزايد على بعضنا البعض"، مؤكدا انه "علينا ان نحافظ على ​الليرة اللبنانية​ وهذه الموازنة سيكون فيها قرارات صعبة جدا"، مضيفا :"انا كرئيس حكومة احاول ان اجلب اوسع توافق على الموازنة وهذا ليس موضوع مزايدات وسيكون هناك موازنة صعبة لعام او عامين".

وشدد الحريري على ان "الحكومة تطبق القوانين والمرحلة السابقة اصبحت خلفنا وعلينا ان نتعاون جميعا بموضوع الموازنة".

وحصل مشادة كلامية بين الحريري والنائب ​بولا يعقوبيان​ بعد مقاطعتها الحريري عند حديثه عن موضوع ​النفايات​.