معهد النور الجامعي أطلق أسبوع السلامة المرورية بالتعاون مع قوى الأمن

أطلق معهد النور الجامعي أسبوع السلامة المرورية الذي ينظّمه بالتّعاون مع قوى الأمن الدّاخلي.
وجرى التأكيد على ضرورة التعاون لرفع مستوى الوعي من حوادث السير، كما أجرت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية مناورة إسعافية.
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