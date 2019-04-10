معهد النور الجامعي أطلق أسبوع السلامة المرورية بالتعاون مع قوى الأمن

أطلق معهد النور الجامعي أسبوع ​السلامة المرورية​ الذي ينظّمه بالتّعاون مع ​قوى الأمن​ الدّاخلي. وجرى التأكيد على ضرورة التعاون لرفع مستوى الوعي من ​حوادث السير​، كما أجرت ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي و​الهيئة الصحية الإسلامية​ مناورة إسعافية.

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