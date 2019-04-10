نوه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بـ"اختيار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كأفضل حاكم بنك مركزي عربي لعام 2019 من قبل اتحاد المصارف العربية الذي يضّم في عضويّته 340 مصرفاً عربياً، وذلك بالنظر الى النجاحات التي حققها المصرف المركزي اللبناني على صعيد السياسة النقدية والحفاظ على استقرار أسعار الصرف طوال ما يزيد عن ربع قرن في ظل أزماتٍ متلاحقة أصابت العالم العربي ولبنان، وآخرها الحروب المشتعلة في دول الجوار، ناهيك عن التعامل الحكيم مع المرجعيات الدولية بالنسبة الى موضوع العقوبات وقد وُّفق الحاكم رياض سلامة في تحقيق سياساته نتيجة استقلالية البنك المركزي في ظل عجوزات متزايدة في المالية العامة وفراغ متمادٍفي السلطة".
وفي بيان له، لفت المجلس إلى أنه "بعد التوافق على خطة الكهرباء، وإطلاق ورشة الإصلاحات في المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، نأمل أن يتحسّن المشهد الائتماني ما يدفع السوق طبيعياً إلى تخفيض مستويات الفوائد".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: نأمل تحسن المشهد الائتماني ما يدفع السوق طبيعيا لتخفيض مستويات الفوائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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