جمعية المصارف: نأمل تحسن المشهد الائتماني ما يدفع السوق طبيعيا لتخفيض مستويات الفوائد

نوه مجلس إدارة جمعية مصارف ​لبنان​ بـ"اختيار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كأفضل حاكم بنك مركزي عربي لعام 2019 من قبل ​اتحاد المصارف العربية​ الذي يضّم في عضويّته 340 مصرفاً عربياً، وذلك بالنظر الى النجاحات التي حققها ​المصرف المركزي​ اللبناني على صعيد ال​سياسة​ النقدية والحفاظ على استقرار أسعار الصرف طوال ما يزيد عن ربع قرن في ظل أزماتٍ متلاحقة أصابت ​العالم العربي​ ولبنان، وآخرها الحروب المشتعلة في دول الجوار، ناهيك عن التعامل الحكيم مع المرجعيات الدولية بالنسبة الى موضوع العقوبات وقد وُّفق الحاكم رياض سلامة في تحقيق سياساته نتيجة استقلالية ​البنك المركزي​ في ظل عجوزات متزايدة في ​المالية العامة​ وفراغ متمادٍفي السلطة".

وفي بيان له، لفت المجلس إلى أنه "بعد التوافق على ​خطة الكهرباء​، وإطلاق ورشة الإصلاحات في المالية العامة و​مكافحة الفساد​ وترشيد الإنفاق، نأمل أن يتحسّن المشهد الائتماني ما يدفع السوق طبيعياً إلى تخفيض مستويات الفوائد".