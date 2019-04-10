أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان خلال احتفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أن "هذه المؤسسات هي التي تقوم بدور الرعاية للأيتام والاحتياجات الخاصة والمستضعفين والاطفال والناس التي تأتي من بيئة اجتماعية صعبة".
وراى قيومجيان ان "هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 جمعية وميزانياتها لا تتجاوز البضعة ملايين، وما نقوم به هو مسح شامل لهذه الجمعيات، غير المنتجة بالرغم من انها جمعيات قائمة الا انها لا تعمل بالشكل المطلوب. وبالتالي، يجب وقف التمويل لها وإعطاء هذا التمويل للجمعيات الفعلية القائمة فعلا والتي أولويتها الانسان وأولويتها الرعاية الاجتماعية، وأولويتها حضانة هذا الانسان اللبناني من كل الطوائف".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 جمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.