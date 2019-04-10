قيومجيان: هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 جمعية

أكد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ خلال احتفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أن "هذه المؤسسات هي التي تقوم بدور الرعاية للأيتام والاحتياجات الخاصة والمستضعفين والاطفال والناس التي تأتي من بيئة اجتماعية صعبة".

وراى قيومجيان ان "هناك جمعيات غير منتجة وعددها لا يتجاوز الـ 30 جمعية وميزانياتها لا تتجاوز البضعة ملايين، وما نقوم به هو مسح شامل لهذه الجمعيات، غير المنتجة بالرغم من انها جمعيات قائمة الا انها لا تعمل بالشكل المطلوب. وبالتالي، يجب وقف التمويل لها وإعطاء هذا التمويل للجمعيات الفعلية القائمة فعلا والتي أولويتها ​الانسان​ وأولويتها الرعاية الاجتماعية، وأولويتها حضانة هذا الانسان اللبناني من كل ​الطوائف​".