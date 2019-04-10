الحريري عن موضوع الإخلاء وازالة تعديات: هذا الأمر يحتاج الى حوار

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المنعقدة في مجلس النواب، على السؤال المقدم من النائب إدغار طرابلسي، حول تنفيذ أحكام قضائية صادرة بموضوع اخلاء وازالة تعديات عن عقارات واقعة في مخيم المية ومية، مؤكدا أن "هناك أماكن أخرى كصبرا وغيرها"، مشيرا الى أنه "يجب أن نقوم بهذا العمل".
فعلق النائب سيزار أبي خليل قائلا: "يجب أن نعطيهم تعويضات ونقلو لهم أن يغادروا"، فسأل الحريري: "شو منكبون بالبحر؟ هناك واقع على الأرض وفريقنا يتحمل هذا الأمر ويحتاج الى حوار".
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