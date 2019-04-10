الحريري عن موضوع الإخلاء وازالة تعديات: هذا الأمر يحتاج الى حوار

رد رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المنعقدة في ​مجلس النواب​، على السؤال المقدم من النائب ​إدغار طرابلسي​، حول تنفيذ أحكام قضائية صادرة بموضوع اخلاء وازالة تعديات عن عقارات واقعة في ​مخيم المية ومية​، مؤكدا أن "هناك أماكن أخرى كصبرا وغيرها"، مشيرا الى أنه "يجب أن نقوم بهذا العمل".

فعلق النائب ​سيزار أبي خليل​ قائلا: "يجب أن نعطيهم تعويضات ونقلو لهم أن يغادروا"، فسأل الحريري: "شو منكبون بالبحر؟ هناك واقع على الأرض وفريقنا يتحمل هذا الأمر ويحتاج الى حوار".