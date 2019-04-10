الأمن العام: لضرورة حيازة الأجنبي على الإقامة وإجازة العمل عند استخدامه او تأجيره

نبهت​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان المواطنين اللبنانيين لوجوب الإلتزام بالقوانين المرعية الاجراء لناحية ضرورة حيازة الاجنبي على كافة المستندات القانونية الواجب حيازتها وبصورة خاصة، الاقامة واجازة العمل وذلك عند استخدامه او تأجيره شقق سكنية أو محال تجارية او بيع السيارات، تحت طائلة مخابرة ​القضاء​ المختص لاتخاذ التدابير المناسبة بحق الاجانب المخالفين وارباب العمل اللبنانيين.

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