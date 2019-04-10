النشرة: نقل فتاتين سوريتين إلى المستشفى بصيدا بعد إصابتهما بحالة تسمم

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "نقل فتاتين من ​النازحين السوريين​، تقيمان مع عائلتهما في بلدة عين المير – شرق صيدا، الى مستشفيي قصب في ​الهلالية​ والحكومي في ​مدينة صيدا​، بعد اصابتهما بحالة من التسمم، اذ عمدت والدتهما إلى وضع أحد الادوية الذي يستخدم للمواشي للقضاء على البق والبرغوث، على شعرهما بعدما لاحظت وجود القمل في رأسيهما".

وأوضح أنه "أجريت لهما الإسعافات اللازمة وأدخلت الصغيرة إلى غرفة العناية الفائقة، بينما نقلت الكبرى إلى ​مستشفى صيدا الحكومي​، حيث تلقيا العلاج، بعدما تكفل برنامج ​الأمم المتحدة​ الصحي بعلاج الفتاتين، اذ ان العائلة مسجلة لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين في ​لبنان​".