الرئيس اليوناني: مستعدون دائما للدفاع عن حق لبنان والشعب اللبناني في العيش في بلده

أكد الرئيس ​اليونان​ي ​بروكوبيس بافلوبولوس​، أن "اليونان مستعدة دائما للدفاع عن حق ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​ في العيش في بلده، مع ضمان سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية"، معتبرا أن "الأوروبيين مدينون بالتكريم للبنان".

وشكر بافولوبولوس، في حديث صحفي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ "لدعوتي الى لبنان، وزيارتي الرسمية هذه هي فرصة عظيمة ليس فقط لتأكيد الصداقة العميقة والبناءة بين بلدينا وشعبينا، على أعلى مستوى، بل لإعطاء هذه الصداقة، وبالتالي تعاوننا المتبادل، آفاقا واعدة"، موضحا أن "الوضع الذي لا يزال حرجا في ​الشرق الأوسط​، يسمح، بل يفرض هذا الامر، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ بلدينا وحضارتيهما. وبالاضافة الى ذلك، يمكن للحوار المتناغم وغير المنقطع بين حضارتينا الأسطوريتين أن يسهم في هذا الاتجاه".

وأضاف: "انتهزت هذه الزيارة لأشيد بلبنان والشعب اللبناني لإنسانيته الرمزية تجاه لاجئي الحروب في الشرق الأوسط. اللاجئون الذين يظهرون حالة الإنسان عموما في هذا ​العالم​، وكذلك التحديات الكبيرة للدفاع عن الديموقراطية والاحترام غير المشروط لحقوق الإنسان. ونحن الأوروبيين، مدينون بهذا التكريم للبنان والشعب اللبناني، خصوصا أن الغرب بشكل عام، و​الاتحاد الأوروبي​ خصوصا، لم يفوا بواجبهم تجاه الإنسان وحقوق الإنسان أثناء الحرب في الشرق الأوسط".

ولفت الى أن "اليونان التي تبدي الاحترام العميق للقانون الدولي في مجمله، مستعدة دائما للدفاع عن حق لبنان والشعب اللبناني في العيش في بلده مع ضمان سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية. وهذه التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني تفترض مسبقا الضمانات نفسها لجميع دول المنطقة، دون أي استثناء".