النشرة: الكتيبة الهندية تنظم يوماً صحيا في مركز بلدية الهبارية قضاء حاصبيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن تنظيم ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن ​قوات اليونيفيل​، وكعادتها في مثل هذا اليوم من كل اسبوع، يوماً صحيا في مركز بلدية ​الهبارية​ قضاء حاصبيا، بحضور فريق طبي من افراد الكتيبة من كافة الاختصاصات، بمن فيهم طب الاسنان، حيث تم معاينة ومعالجة عشرات المرضى من ابناء الهبارية وقرى وبلدات المنطقة، والذين حصلوا على الادوية اللازمة مجانا ودون اي مقابل.

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