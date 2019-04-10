تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة المالية في وجه الشركة السليمانية (ش.م.ل) المسجلة في السجل التجاري في جبل لبنان والممثلة برئيس مجلس الإدارة المفوض بالتوقيع ايمن فيصل مصطفى، بجرم التعدي على مياه الري واختلاس الأموال العامة، لجهة اقدامها على استجرار مياه الري بدون ترخيص لري اكثر من 250 الف متر مربع، والتعدي على استملاك (مشروع ري القاسمية) المرسوم 9541/47، من خلال الاقدام على التعدي دون أي مسوغ شرعي أو قانوني، و إضافة انشاءات وإقامة أبنية في حرم القناة وتراجعها .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد شركة لتعديها على مياه الري واختلاس الاموال العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.