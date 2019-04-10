الاتحاد العمالي ونقابة المحررين: لوضع خطة تحرك لتثبيت دور الدولة المدافعة عن شعبها

دعا كل من هيئة مكتب ​نقابة المحررين​ برئاسة النقيب ​جوزيف قصيفي​ وهيئة مكتب ​الاتحاد العمالي العام​ برئاسة ​بشارة الأسمر​ في بيان مشترك إلى "عقد مؤتمر وطني نقابي عام يشارك فيه الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات التي تشكل بنية القوى العاملة في ​لبنان​ لوضع خطة تحرك موحدة لتثبيت دور الدولة الراعية التي تدافع عن شعبها وعدم التفلت من الضوابط الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها تجاه المواطنين حتى يثق الناس بدولتهم وهذا لا يكون إلا باستنهاض كل القطاعات المنتجة وهي قادرة إن شاءت".

ولفت البيان إلى "تضامن الاتحاد العمالي العام مع نقابة المحررين في سعيها لحماية الحريات الصحافية والديمقراطية، وتصديها لكل الصعوبات التي تواجه المهنة والعاملين فيها وصون حقوق هؤلاء المهدورة، نتيجة رفض بعض الدور والمؤسسات التي أغفلت أداء الحقوق المتوجبة عليها"، مشيراً إلى أن "مساندة الاتحاد للنقابة في أي تحرك تقوم به لإحقاق الحق على كل المستويات ووفق كل الأشكال التي تقترحها ورفض الصرف التعسفي والتهرب من موجبات ​الضمان الاجتماعي​ والكيدية تجاه الصحافي والعامل، والتنكر لتضحيات الصحافيين والعاملين في قطاعي ​الصحافة​ والإعلام، وهم الذين كانوا في أساس نهضة لبنان الإعلامية والفكرية والثقافية".

وأشار البيان إلى "الإصرار على إقرار القوانين الموجودة في ​مجلس النواب​ والتي ترعى شؤون المواطنين، وأهمها التقاعد والحماية الاجتماعية واستئناف العمل ب​القروض​ الإسكانية لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بشروط ميسرة والاتفاق على عقد اجتماع دوري بين الاتحاد العمالي العام ونقابة المحررين".