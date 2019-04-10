ابو الحسن سأل عن مستحقات البلديات والحريري أكد أنها ستصلهم

سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​ خلال جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية عن موضوع مستحقات البلديات ومتى سيتم دفع الأموال لهم، فأجاب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مؤكدا انه "يجري العمل على الموازنة و​اموال البلديات​ ستصلهم". من جهة اخرى أكد الحريري ردا على سؤال للنائب ​فؤاد مخزومي​ ان "توسيع ​مرفأ بيروت​ أمر مهم جدا". بدوره اوضح وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ردا على سؤال من النائب ​اسامة سعد​ أن "معمل فرز النفايات في صيدا هو جزء من خطة الحل في المدينة".

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