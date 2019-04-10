مخزومي: لتغيير المناهج والنظام التعليمي بالتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات العصر

أشار النائب ​فؤاد مخزومي​ إلى أن "الطائفية هي السبب الأساسي لتدهور البلد في المجالات المختلفة"، لافتا إلى أنه" يسعى من موقعه في ​مجلس النواب​ إلى الدفع باتجاه تطوير القوانين المتعلقة بالتعليم ليواكب أبناؤنا وبناتنا تطورات العصر ولينهض الاثنان معا بالمجتمع"، ودعا إلى "تغيير المناهج والنظام التعليمي ليتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات العصر".

مخزومي في كلمة له، خلال تكريم حزب "​الحوار الوطني​" قطاع "حوار المرأة" في فندق الكورال بيتش، برعاية الدكتورة ناديا النفي الحاصلة على الميدالية الذهبية من الحاكم العام لكندا لتفوقها العلمي، نوّه بانجازات الدكتورة النفي، معتبرا أنها "نموذج يؤكد أن ​المرأة اللبنانية​ قادرة ليس على تحصيل العلم فحسب، بل الحصول على الريادة في العلم والتعليم الحديث"، ولافتا إلى "الجهود التي تبذلها مؤسسة مخزومي لتمكين المرأة".

واختتم مخزومي الحفل بتقديم درع المؤسسة للدكتورة النفي.