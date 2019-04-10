سامي الجميل: اللاجئون السوريون يشكلون خطراً وجودياً على لبنان

اكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ ان "​اللاجئين السوريين​ الى لبنان باتوا يشكّلون حوالى نصف سكان البلد بعدما تخطّى عددهم المليون ونصف المليون، مما يشكّل خطراً وجودياً على لبنان اضافة الى الخطرين الاقتصادي والاجتماعي".

وفي خلال كلمة له ألقاها في الجمعية العمومية لحزب الشعب الأوروبي، اعتبر الجميل انه "على ​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة​ المبادرة الى اتخاذ خطوات عملية تؤكد سعيهما الجاد لاعادة اللاجئين الى بلادهم"، مشدداً على "ضرورة ان يقوم وفد من الاتحاد بزيارة ​بيروت​ ومناقشة الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين وان يقود محاولات جدية لإيجاد حلول حقيقية للملف مع اللاعبين الأساسيين في المنطقة".