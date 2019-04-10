فنيانوس: الوزارة قررت أن تكون موازنتها مخصصة لتأهيل الأوتوسترادات

رد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المنعقدة في ​مجلس النواب​، على السؤال المقدم من النائب ​شامل روكز​ حول ​حوادث سير​، مشيرا الى أن "الوزارة تقوم بدراسة كل الطرقات والأوتوسترادات في ​لبنان​ من أجل الإنارة وتعبيد الطرقات وتأهيل الحواجز الجانبية"، معلنا أن " الوزارة قررت أن تكون موازنتها مخصصة للأوتوسترادات".

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