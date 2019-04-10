الحريري: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية ونريد استرجاعها بكافة الوسائل

سأل عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل خلال جلسة الاسئلة والأجوبة النيابية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن الخطوات التي سيقومون بها في موضوع ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ بعد القرار الاميركي بالإعتراف بسيادة ​اسرائيل​ على ​الجولان​.

ورد الحريري على سؤال الجميل مؤكدا ان "هناك خلاف حول هذا الملف لناحية ترسيم الحدود مع سوريا "، مشيرا الى ان "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي لبنانية تحددت ام لم تحدد ونريد استرجاعها كما ورد في ​البيان الوزاري​ بكافة الوسائل".