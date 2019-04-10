سأل عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل خلال جلسة الاسئلة والأجوبة النيابية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل عن الخطوات التي سيقومون بها في موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد القرار الاميركي بالإعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان.
ورد الحريري على سؤال الجميل مؤكدا ان "هناك خلاف حول هذا الملف لناحية ترسيم الحدود مع سوريا "، مشيرا الى ان "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي لبنانية تحددت ام لم تحدد ونريد استرجاعها كما ورد في البيان الوزاري بكافة الوسائل".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية ونريد استرجاعها بكافة الوسائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.