غوايدو: أجريت اتصالات سرية مع قادة في الجيش

أكد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنه "يجري اتصالات سرية جداً مع قادة عسكريين في بلده، مشدداً على أن الجيش يرغب في تغيير النظام، موضحاً "أننا أجرينا اتصالات سرية جداً مع عسكريين، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة لإعطاء تفاصيل لأننا هنا في فنزويلا نعيش في ديكتاتورية مع الأسف".
ولفت إلى أن "91 في المئة من الفنزويليين يريدون تغيير الحكومة والجيش لا يفوته ذلك"، مشيراً إلى أن "كل الأسرة العسكرية والذين يعانون من الأزمة يعرفون ما نعيشه"، مؤكداً "وجود مؤشرات مهمة إلى استياء داخل القوات المسلحة الفنزويلية".
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