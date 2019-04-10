غوايدو: أجريت اتصالات سرية مع قادة في الجيش

أكد زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ أنه "يجري اتصالات سرية جداً مع قادة عسكريين في بلده، مشدداً على أن ​الجيش​ يرغب في تغيير النظام، موضحاً "أننا أجرينا اتصالات سرية جداً مع عسكريين، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة لإعطاء ​تفاصيل​ لأننا هنا في ​فنزويلا​ نعيش في ديكتاتورية مع الأسف".

ولفت إلى أن "91 في المئة من الفنزويليين يريدون تغيير ​الحكومة​ والجيش لا يفوته ذلك"، مشيراً إلى أن "كل الأسرة العسكرية والذين يعانون من الأزمة يعرفون ما نعيشه"، مؤكداً "وجود مؤشرات مهمة إلى استياء داخل ​القوات المسلحة​ الفنزويلية".