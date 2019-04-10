تحطم مروحية للامن الداخلي الايراني غرب البلاد ومقتل قائدها

اعلن قائد وحدة الطيران في ​قوى الامن الداخلي​ الايراني العميد مستاجران عن "​تحطم طائرة​ ​مروحية​ تابعة لهذه القوة غرب البلاد ما ادى الى مقتل قائدها واصابة 3 من ركابها"، موضحاً أن "المروحية تحطمت بسبب خلل فني حين قيامها بنقل افراد من قوات حرس الحدود في مرتفعات وعرة غرب البلاد".

ولفت إلى أن "احد طياري المروحية قد استشهد خلال الحادث فيما اصيب 3 من ركابها حيث افادت التقارير ان حالتهم الصحية حرجة"، مشيراً إلى "نقل الجرحى الى مراكز طبية واضاف، ان الوضع الصحي لبقية ركاب المروحية جيدة".