اعلن قائد وحدة الطيران في قوى الامن الداخلي الايراني العميد مستاجران عن "تحطم طائرة مروحية تابعة لهذه القوة غرب البلاد ما ادى الى مقتل قائدها واصابة 3 من ركابها"، موضحاً أن "المروحية تحطمت بسبب خلل فني حين قيامها بنقل افراد من قوات حرس الحدود في مرتفعات وعرة غرب البلاد".
ولفت إلى أن "احد طياري المروحية قد استشهد خلال الحادث فيما اصيب 3 من ركابها حيث افادت التقارير ان حالتهم الصحية حرجة"، مشيراً إلى "نقل الجرحى الى مراكز طبية واضاف، ان الوضع الصحي لبقية ركاب المروحية جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية للامن الداخلي الايراني غرب البلاد ومقتل قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.