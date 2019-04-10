روحاني: ستواجه أميركا كارثة في حال نفذت قرارها بشأن الحرس الثوري

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستواجه كارثة في حال نفذت قرارها بشأن ​الحرس الثوري​ بعد إدراجه على قائمتها للمنظمات ​الإرهاب​ية"، مشيرًا إلى أن "القرار الأميركي جاء لتقديم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في الانتخابات، فهو مجرد شعار سياسي ودعائي ".

وأوضح روحاني أن "أميركا عملت ضد إيران والحرس الثوري طيلة 40 عامًا، وإدراجه على اللائحة الإرهابية لا يشكل خطوة جديدة وهي مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة"، لافتًا إلى أن "القرار صدر عن جهل لكنني لا أعتقد أنهم سيقدمون على تنفيذه عمليًا".