مجلس الاتحاد الروسي: لدى روسيا والناتو الكثير من التهديدات المشتركة

أكد ​مجلس الاتحاد الروسي​ في بيان، أن "لدى ​روسيا​ و​الناتو​ الكثير من التهديدات الحقيقية المشتركة التي يمكن محاربتها سوية"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من الموضوعات المهمة للمناقشة، بالإضافة إلى عدد كبير من التهديدات المشتركة التي تتطلب استجابة مشتركة".

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