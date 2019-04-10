مسؤول عسكري ايراني: دعم ايران الموحد للحرس الثوري يعني هزيمة كبرى لأميركا

أكد المتحدث باسم هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في ​الجمهورية​ الاسلامية العميد ابوالفضل شكارجي أن "دعم ​ايران​ بشكل موحد لحرس ​الثورة الاسلامية​، يمثل هزيمة كبرى ل​أميركا​"، معتبراً أن "وضع اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الارهابية، هو اجراء رمزي ولا اثر له".

ولفت إلى أنه "اذا كان الامن سائدا في المنطقة، فهذا حصل بفضل الروح الجهادية للحرس الثوري، وعلى اميركا ان تتحمل مسؤولية هذه المغامرة" ووصف الاجراء الاميركي في وصف ​الحرس الثوري​ ارهابيا، بأنه اجراء أخرق، مضيفا: "ان الحرس محبوب لدى الشعب الايراني والدول المضطهدة في المنطقة والدول الحرة في ​العالم​، ولا نتوقع اكثر من ذلك من الاميركيين، واليوم أصبح جميع الشعب الايراني حرسا للثورة، وأبدى دعمه الواسع للحرس، وهذا يمثل هزيمة كبرى للغاية للاميركيين".