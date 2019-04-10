الحرس الثوري: سنتعامل بالمثل مع واشنطن وسنوجه لها درسا موجعا عند الضرورة

اعتبر ​الحرس الثوري الإيراني​ أن "قرار ​الإدارة الأميركية​ ضدنا هو استمرار لسياستها الفاشلة بالمنطقة"، مشيراً إلى "أننا سنسرع من تعزيز قدراتنا الدفاعية وقوتنا في المنطقة بعد قرار ​واشنطن​"، مؤكداً "إننا سنتعامل بالمثل مع واشنطن وسنوجه لها درسا موجعا عند الضرورة".

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الاثنين الماضي، أن ​أميركا​ ستدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.