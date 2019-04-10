الحرس الثوري: سنتعامل بالمثل مع واشنطن وسنوجه لها درسا موجعا عند الضرورة

اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن "قرار الإدارة الأميركية ضدنا هو استمرار لسياستها الفاشلة بالمنطقة"، مشيراً إلى "أننا سنسرع من تعزيز قدراتنا الدفاعية وقوتنا في المنطقة بعد قرار واشنطن"، مؤكداً "إننا سنتعامل بالمثل مع واشنطن وسنوجه لها درسا موجعا عند الضرورة".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن أميركا ستدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.
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