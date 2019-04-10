الحشد الشعبي: قواتنا أحبطت هجوماً إرهابياً على جرف النصر شمالي بابل

أفاد إعلام الحشد الشعبي بأن "قوات الحشد تمكنت من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل".
وأوضح أن "عناصر في تنظيم "داعش" تسللوا في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى ناحية جرف النصر من جهة الفرات قرب منطقة عبد ويس"، مبينًا أن "عملية التسلل تم كشفها من قبل اللواء 47 في الحشد الشعبي، حيث تمت معالجتهم بالأسلحة الخفيفة ما اضطرهم الى الهروب".
وأشار إلى أن "عبوة ناسفة مستهدفة المقاتلين انفجرت من دون وقوع خسائر بشرية بالأرواح"، مؤكدًا أن "قوات الحشد الشعبي ترابط من أجل إحباط أي مخطط إرهابي يستهدف ناحية جرف النصر وبقية المناطق القريبة منها".
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