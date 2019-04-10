محامي غصن يستأنف قرار تجديد حجز موكله أمام المحكمة العليا بطوكيو

أفادت محكمة طوكيو بأن "محامي كارلوس غصن قدّم استئنافاً أمام المحكمة العليا في محاولة لإخراج موكله من السجن بعدما أعيد إلى الحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن "المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا أكد أنه سيبدأ بهذا الإجراء على اعتبار أن مكتب المدعين العامين يتصرف خارج الإطار القانوني".
ولفت المحامي إلى أنه "من الواضح أن غصن لا يستطيع اتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة في 6 آذار، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية".
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