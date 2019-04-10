"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا في مطروح لدعم المشاركة بالاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، ندوة تعريفية عن التعديلات الدستورية القادمة بقصر ثقافة مطروح بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وبمشاركة عددًا كبير من أهالي ومعلمي محافظة مطروح.

وحسب بيان، الأربعاء، ناقشت الندوة عددًا من التعديلات الدستورية، وتوعية الحضور بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

كما تضمنت عرض الإنجازات التي تمت والمشروعات القومية التي أقيمت في الدولة المصرية وبمحافظة مطروح بالإضافة إلى حث المواطنين على المشاركة الايجابية في الاستفتاء القادم وممارسة حقهم الدستوري.

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وأكد الدكتور سمير النيلي، ضرورة المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم من اجل مصر ولإستكمال مسيرة النهوض بالدولة، مشيرًا إلي ان التعديلات الدستورية تخدم عددًا من فئات المجتمع من بينهم السيدات تخصص كوتا دائمة لهم، والشباب والفلاحين والمسيحيين وذوي الاعاقة.

ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة مبادرات حزب مستقبل وطن مطروح للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية.