"ناتو عربي".. قطر تجتمع مع دول المقاطعة بمشاركة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

عقد تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في الرياض اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، والأردن، وقطر.

جاء الاجتماع في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، مؤكدة أن الاجتماع عُقد بمشاركة رفيعة المستوى من "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

ورأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبد الله العتيبي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت الصحيفة السعودية إن "الاجتماع يُعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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وأشارت إلى أن تحالف الناتو هو أحد مُخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، في عام 2017، والتي شاركت فيها أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، صرح بأن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف شرق أوسطي، محكوم بالفشل في حال لم تحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج العربي.

وأضاف عبد الرحمن: "تبذل الولايات المتحدة جهودا لإنشاء هذا التحالف، وموقفنا كالتالي: قبل التحدث عن تحالف، نحتاج لحل لمشكلة رئيسية، لا يمكننا الحديث عن ائتلاف يضم دولا في حالة حرب مع بعضها البعض"، مشيرا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، التي قاطعت قطر.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، حصارًا على دولة قطع معلنين قطع العلاقات الدبلوماسية وإيقاف حركات الملاحة البحرية والبرية والجوية.

واتهمت دول المقاطعة، قطر بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهو ما تنفيه قطر.