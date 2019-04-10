جثة امرأة عمرها 99 سنة تكشف حالة طبية إعجازية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لم يكن طلبة الطب في جامعة أوريجون يتخيلون أنهم سيشاهدون بعيونهم هذه الحالة الطبية النادرة، عندما بدأوا تشريح جثمان امرأة ماتت عن عمر 99 سنة، وفوجئوا بوجود جميع أعضائها في غير أماكنها الطبيعية.

السيدة تدعى روز ماري بنتلي، من ولاية أريجون، بالولايات المتحدة. وكانت قد أوصت قبل وفاتها بأنها تتبرع بجسدها للأبحاث العلمية عند موتها، على غرار ما فعله زوجها المتوفي قبل سنوات.

وبعد وفاتها نقل جثمانها إلى قسم التشريح في جامعة أوريجون للصحة والعلوم. وعندما شرع الطلاب في التشريح عام 2017، وفتحوا البطن لفحص الأحشاء، أصيبوا بالدهشة، فقد بدا أن كبد المرأة العجوز وأعضاء البطن مثل الكبد والطحال والمعدة والأمعاء انتقلت بطريقة إعجازية من الجانب الأيمن إلى الأيسر، والقلب وحده ظل في الجانب الأيسر من الصدر.

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وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن السيدة روز كانت تعيش حالة نادرة جدا لانقلاب وضع الأحشاء، دون أن تعلم بذلك.

هذه الحالة النادرة تحدث مرة واحدة من بين كل 22 ألف ولادة، وترتبط عادة بمشاكل في القلب تهدد الحياة.

وقالت أسرة روز، إنها منذ ولادتها في العام 1918 عاشت حياة صحية ولم تصب بأي أمراض مزمنة، باستثناء التهاب المفاصل والحموضة، ولم تعرف شيئا عن إصابتها بهذه الحالة النادرة طوال حياتها.