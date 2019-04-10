في جراحة أجراها إنسان آلي.. سيدة تلد طفلا من رحم جدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام الماضية، ميلاد أول رضيع عن طريق رحم تمت زراعته بعملية جراحية غير مسبوقة أجراها الإنسان الآلي "الروبوت".

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة "تلجراف"، أن الرضيع في صحة جيدة ويزن 2.7 كيلوجرام، ووُلد من الرحم الذي تبرعت به جدته في وقت سابق.

خرج المولود إلى الحياة بعد عملية قيصرية، الاثنين الماضي، ويقول الأطباء إن هذا "النجاح" قد ينعش آمال أشخاص كثيرين يعانون مشاكل في الخصوبة.

وقبل 5 سنوات فقط، لم تكن هذه الولادة أمرا ممكنا. لكن في سنة 2014، قام باحثون في السويد، بزراعة رحم الأم لدى الابنة البالغة من العمر 36 سنة، ويوم الاثنين، نجحت في إنجاب مولود.

ومنذ ذلك الحين، سجلت 14 حالة ولادة بفضل أرحام مزروعة، والولادة الأخيرة لا تندرج ضمنها لأن رحم الأم البريطانية سلك مسارا مختلفا.

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وكان الأطباء يجدون صعوبة في إزالة الرحم من امرأة على قيد الحياة، وظلت المسألة محفوفة بالمخاطر وتتطلب أشهرا طويلة من التعافي.

أما الآن، فقد أظهر الفريق السويدي الذي يشرف عليه الباحث، مات برانستروم، أنه من الممكن إزالة رحم المرأة المتبرعة من خلال عملية جراحية بسيطة بالروبوت.

وتجري العملية الذكية للروبوت من خلال إحداث ثقب بسيط، وتتطلب إحداث 5 غرز فقط في المعدة ولا يزيد حجمها عن بوصة واحدة.

وأثناء إجراء العملية، يجلس جراحان أمام جهازين، ويتولى ذراعا روبوت نزع الرحم من المتبرعة، ويجري هذا التدخل الطبي، بعناية فائقة من الإنسان الآلي، حتى لا تتضرر المتبرعة ويظل رحمها سليما.

وبعد فصل رحم المرأة، وقطع الشرايين والأوعية التي تربطه بالمتبرعة، يتولى الأطباء إخراج الرحم عن طريق واحد من الثقوب ثم زراعته بشكل مباشر لدى المستفيدة عن طريق عملية جراحية مفتوحة تستغرق 6 ساعات.