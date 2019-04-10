السيسي عن زيارته للولايات المتحدة: كانت على المستويات كافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين، كانت مثمرة على المستويات كافة، مؤكدًا أنه سعد بلقاء الرئيس الأمريكي ترامب Donald J. Trump، وبحسن الاستقبال.

وأضاف الرئيس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، عن موضوعات بالغة الأهمية، وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا: "وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدته على الإلمام بها، واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في نختلف القضايا الإقليمية والدولية".