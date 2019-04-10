محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين، كانت مثمرة على المستويات كافة، مؤكدًا أنه سعد بلقاء الرئيس الأمريكي ترامب Donald J. Trump، وبحسن الاستقبال.
وأضاف الرئيس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، عن موضوعات بالغة الأهمية، وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا: "وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدته على الإلمام بها، واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في نختلف القضايا الإقليمية والدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن زيارته للولايات المتحدة: كانت على المستويات كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.