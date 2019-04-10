"البحث العلمي" تعلن موعد انتهاء التقديم لعضوية أكاديمية الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، انتهاء المدة المحددة للتقديم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، 15 أبريل المقبل.

وأشارت البحث العلمي، في بيان لها، إلى إن التقديم متاح من خلال الرابط الإلكتروني: http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/grants-3/eyas

وذكرت أكاديمية البحث العلمي: "تجمع أكاديمية الشباب المصرية الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، للقيام بدورهم والمساهمة في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية، من خلال تشكيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، وإعداد الدراسات المستقبلية، وإشراكهم في المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل، ومساعدتهم للحصول على المنح اللازمة لبرامجهم ومشاريعهم البحثية والمنافسة على الجوائز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية".