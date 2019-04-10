نقيب الزراعيين يناشد السيسي إطلاق مبادرة لإنشاء اتحاد المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ناشد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة لإنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة؛ ليضم ممثلي النقابات والمنظمات المهنية الزراعية في دول حوض النيل، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لتوطيد العلاقات بين الدول الأفريقية ودعم مبادرات الزراعة الحديثة في دول القارة الأقل إنتاجا في القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد المائية والارضية في القارة، لصالح التنمية الزراعية، وتوثيق التعاون بين المهندسين الزراعيين الأفارقة.

وقال خليفة، في بيان، الأربعاء، إن المبادرة تستهدف تحقيق 20 هدفا تخدم السياسة الخارجية لمصر والدول الأفريقية، منها دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية بما يحقق طموحات الشعوب الأفريقية في تبادل الخبرات في المجال الزراعية، بما ينعكس علي تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول الأفريقية كما أنها تدعم العلاقات السياسية وتحقق الاستقرار السياسي لارتباطها بالأمن الغذائي.

وأكد، دعم نقابة الزراعيين لحركة السياسة الخارجية المصرية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مختلف الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية، وخصوصًا زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، عقب زيارة عدد من الدول الأفريقية، والتي تكشف الأهمية التي توليها مصر لقارتنا الأفريقية، بما يؤكد ويرسخ هوية وانتماء مصر الأفريقى، انطلاقا من أن انتماء مصر لمحيطها الأفريقى كأحد مكونات الهوية المصرية على مر العصور.

وشدد نقيب الزراعيين، على أنه في حالة تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المبادرة التي تشكل ثقلا كبيرا للاتحاد الأفريقي؛ للموافقة على إنشاء اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، سجرى إعداد اللائحة التنفيذية لعمل الاتحاد الجديد.