مقتل وإصابة أربعة أشخاص في تحطم مروحية شمال غرب إيران

أعلن قائد وحدة الطيران في قوة الأمن الداخلي الإيراني العميد مستاجران اليوم -الأربعاء مقتل وإصابة أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية تابعة لهذه القوة شمال غرب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق طائرة مروحية تابعة لهذه القوة شمال غرب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.

وذكرت المصادر أن قائد الطائرة لقى مصرعه بينما أصيب ثلاثة من ركابها جراء تحطم المروحية الذي وقع اليوم في منطقة "دالامبر" الحدودية بـ"أرومية" أثناء نقل القوات.



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