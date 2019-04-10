الدفاع الروسية: رصد 24 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 21 انتهاكا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة.
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، تم خلالهما إيصال 500 سلة غذائية إلى مدينة حلب، و500 سلة غذائية أخرى إلى مدينة عربين بريف دمشق.
وأوضح أنه بشكل عام تم تنفيذ 2096 عملية إنسانية بوزن
وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.
وأكد أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا حاليا.
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