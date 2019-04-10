البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تغيير قوانين الأسلحة

صوت جميع أعضاء البرلمان النيوزيلندي باستثناء عضو واحد، اليوم الأربعاء، على تغيير قوانين الأسلحة، بعد أقل من شهر من مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش التي راح ضحيتها50 شخصًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن مشروع تغيير قوانين الأسلحة حظى بتأييد 119 عضوًّا مقابل عضو
واحد؛ فيما لا يزال يتعين الحصول على موافقة ملكية من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونًا.
وقد تم توجيه 50 تهمة قتل لمنفذ مجزرة المسجدين البالغ من العمر 28 عامًا والتي وقعت في 15 مارس الماضي.
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