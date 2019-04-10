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الشرطة الألمانية تداهم 30 منشأة ذات صلة باليمين المتطرف

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 داهمت الشرطة الألمانية أكثر من 30 منشأة ذات صلة باليمين المتطرف في العاصمة برلين وثلاث ولايات بشرق ألمانيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم الأربعاء أن المداهمات تركزت بولاية براندنبورج والمنطقة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة برلين.
ولم ترد تقارير فورية عن

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حدوث اعتقالات في أي من هذه المداهمات التي تأتي بعد يوم من قيام السلطات في النمسا بتفتيش عشرات المنازل في عدة ولايات، ومصادرة أسلحة وكميات كبيرة من المواد الدعائية المحظورة.
 
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