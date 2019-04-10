أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء أن قوات الأمن داهمت مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الداخلية الألمانية في بيان إن المداهمات استهدفت بشكل أساسي منظمتي ( المقاومة العالمية - غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالا لصالح حماس خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية وتبرعات لصالح
من جانبه، قال وزير الداخلية هورست زيهوفر :" كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية "، مؤكدا أن المنظمتين دعمتا حماس عبر حملات دعائية .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تداهم مقرات لمنظمات إسلامية يشتبه في دعمها لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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